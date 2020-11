ASSE : Claude Puel réclame une mobilisation pleine face au LOSC

Depuis plusieurs semaines maintenant, l’AS Saint-Étienne ne s’en sort plus. Malgré un début de saison prometteur avec notamment trois victoires lors des quatre premières journées, les Verts n’ont plus connu le goût de la victoire depuis un déplacement à Marseille le 17 septembre dernier, où ils l’avaient emporté 0-2. Depuis ce jour, plus rien ne semble aller pour l’équipe dirigée par Claude Puel qui enchaîne défaite sur défaite.

Et forcément, avec ces dernières et cette 16e place au classement, la zone de relégation s’approche à grands pas pour l’ASSE. Une situation que ne veut surtout pas voir perdurer l’entraîneur des Verts qui, comme le rapporte RMC Sport, a réuni ses cadres en fin de semaine, en leur réclamant une mobilisation pleine face à Lille, ce dimanche soir. Reste désormais à savoir si cette dernière aura porté ses fruits ce soir, au coup de sifflet final du choc de la 12e journée de L1.