Ashley Cole rejoint Frank Lampard à Everton

Trois ans après avoir entamé se retraite sportive, Ashley Cole ne s'est jamais vraiment éloigné des terrains. En plus d'endosser un rôle d'ambassadeur de l'UEFA, l'ancien latéral gauche a rejoint l'encadrement technique de l'équipe d'Angleterre Espoirs. À 41 ans, il rebondit cette fois du côté d'Everton, actuel 16e de Premier League.

Il vient d'intégrer le staff nouvellement créé par Frank Lampard, le nouvel entraîneur des Toffees. «J'étais ravi quand Frank m'a demandé de le rejoindre à Everton. C'est une opportunité magnifique, dans un club fantastique. Je viens ici pour travailler dur et essayer d'aider le club à réussir», a expliqué l'ancien international aux 107 sélections.

Everton can confirm the appointment of Ashley Cole as First-Team Coach.#EFC 🔵