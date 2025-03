Serie A : Moise Kean guide encore la Fiorentina face à l’Atalanta

Suite de la 30e journée de Serie A ce dimanche midi. L’Atalanta se déplaçait en Toscane pour affronter la Fiorentina sur la pelouse du stade Artemio-Franchi. Du côté de la Viola, l’objectif était de faire le plein de points pour tenter de se rapprocher des places européennes. La Dea voulait marquer de précieuses unités dans le but de mettre la pression sur le Napoli et l’Inter dans la course au titre. Au cours d’une rencontre assez équilibrée entre deux belles équipes, l’infatigable Moise Kean a ouvert le score (45e), peu avant la pause.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 3 Atalanta 58 30 +34 17 7 6 63 29 8 Fiorentina 51 30 +17 15 6 9 47 30

Ce fut la seule réalisation de la rencontre et les troupes de Raffaelle Palladino se contentent du minimum contre les hommes de Gian Piero Gasperini (1-0). Au classement, la Fiorentina conforte sa 8ème position, tandis que l’Atalanta est toujours sur le podium avec cette belle 3ème place et laisse donc une chance à Bologne de grimper dans le top 3 dans une semaine. Le weekend prochain, la Dea accueillera en banlieue milanaise la Lazio, alors que la Viola se déplacera à San Siro pour y défier l’AC Milan, lors de la 31e journée du championnat italien.