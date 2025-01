Bayer Leverkusen : la tornade Patrik Schick écrase tout sur son passage !

Qui peut stopper Patrik Schick ? Auteur d’un début de saison globalement discret avec une seule petite passe décisive en neuf journées, l’artificier des Pillendreher est, aujourd’hui, l’un des buteurs les plus prolifiques sur la scène européenne. Après avoir débloqué son compteur lors du nul glané contre Bochum (1-1), l’attaquant de 28 ans empile les buts au cours des dernières semaines. La donne est simple : l’ancien joueur de l’AS Roma et du RB Leipzig totalise 12 réalisations sur ses six dernières titularisations. Décisif contre Salzbourg le 26 novembre dernier en Ligue des Champions, l’international tchèque (42 sélections, 20 buts) a surtout martyrisé les défenses de Bundesliga.

Un triplé contre Heidenheim, un but contre l’Union Berlin, un quadruplé retentissant face à Fribourg et un nouveau doublé, ce vendredi, lors du choc face au Borussia Dortmund en ouverture de la 16e journée du championnat allemand. Grand artisan de la victoire des siens (3-2), Schick a ainsi permis à Leverkusen de conforter sa deuxième place avec un petit point de retard sur le Bayern Munich. Vendredi soir, au Signal Iduna Park, le gaucher d’1m91, troisième meilleur buteur de BL, n’a pas tardé à se mettre en évidence.

Schick est sur un nuage !

Après l’ouverture du score de son compère d’attaque, Nathan Tella, le natif de Prague doublait la mise en coupant parfaitement un centre de Piero Hincapié (8e). Si Jamie Bynoe-Gittens relançait dans la foulée le BvB, Schick remettait le couvert quelques instants plus tard en reprenant cette fois-ci un centre de Jeremie Frimpong (19e). Un doublé décisif permettant au Bayer de sécuriser une 10e victoire en championnat cette saison malgré la réduction du score tardive de Serhou Guirassy. Inarrêtable et toujours aussi précis face au but, celui qui voit son contrat courir jusqu’en juin 2027 confirme ainsi sa dynamique impressionnante.

Auteur de 13 buts la saison passée, le numéro 14 des Pillendreher fait d’ores et déjà mieux avec 15 réalisations toutes compétitions confondues à son actif. «Je suis content pour lui, pas seulement pour ses buts. Je dois féliciter Patrik pour son travail sans le ballon, pour son intensité dans le contre-pressing. Les buts en sont le résultat. Il a une bonne connaissance du football et sait ce qu’il faut faire quand nous n’avons pas le ballon et comment aider l’équipe. La conséquence est que nous nous créons beaucoup d’occasions», avait d’ailleurs récemment assuré Xabi Alonso. Avec un Schick à ce niveau-là, le Bayer Leverkusen peut quoi qu’il en soit avancer avec confiance et continuer de mettre la pression sur les Bavarois dans la course au titre.