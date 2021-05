PSG : Colin Dagba sort sur blessure contre Lens

Ce samedi, trois jours avant de se rendre en Angleterre pour y affronter Manchester City en demi-finale retour de la Ligue des Champions (défaite 1-2 à l'aller au Parc des Princes), le PSG affronte le RC Lens pour le compte de la 35ème journée de Ligue 1 (rencontre à suivre en direct commenté sur FM). Pour cette rencontre, Mauricio Pochettino avait notamment titularisé Colin Dagba au poste de latéral droit pour palier l'absence d'Alessandro Florenzi.

Mais mauvaise nouvelle pour le club de la capitale et l'entraîneur argentin : l'international Espoirs français de 22 ans a dû quitter prématurément la pelouse du Parc des Princes face au Sang et Or, dès la 19ème minute. Colin Dagba, qui a cédé sa place à Thilo Kehrer, a vu sa cheville tourner lors d'un duel perdu face à Seko Fofana.