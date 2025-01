Pablo Longoria charge John Textor et l’OL

Ce mercredi, Pablo Longoria a accordé une longue interview au micro de RMC pour évoquer les polémiques liées au match entre l’OM et Lille en Coupe de France, mais pas que. Le président de l’OM a aussi évoqué la récente interview de John Textor qui abordait le foot français et pointait du doigt ses problèmes. Le président de l’OL avait notamment taclé Nasser Al-Khelaïfi et le PSG en expliquant que Paris avait une grosse influence sur la LFP et avait même qualifié Vincent Labrune de «petit toutou». Et pour Pablo Longoria, si certaines plaintes de Textor sont légitimes, il estime que le dirigeant américain est très loin d’être bien placé pour faire des reproches.

«Si je peux commenter l’interview de Textor. Il y a des choses qu’il dit où il a raison. C’est normal de dire qu’il y a eu des erreurs dans les négociations des droits TV. Tout le monde subit les conséquences de ce processus, tout le monde est conscient et tout le monde cherche à améliorer le produit. Mais il y a une question de forme, il faut respecter les codes du foot et ce n’est pas possible de manquer de respect. Je ne cautionne pas le manque de respect. Tu peux faire passer des messages, mais toujours dans le respect. Il ne faut pas manquer de respect aux confrères. La situation est telle qu’elle est. C’est à nous de faire en sorte de développer notre Ligue 1. Il faut une réglementation plus cohérente, changer celle sur l’inscription des joueurs, je suis très favorable à un contrôle économique comme en Espagne. Vous avez suivi le cas du Barça… Qu’on joue, tous les clubs, avec les mêmes règles. C’est pour ça que l’OL est mal placé pour parler de l’équité quand je vois qu’ils viennent aujourd’hui d’enregistrer Thiago Almada… (ndlr : l’OL a pourtant été interdit de recrutement par la DNCG). Ça pose beaucoup de questions sur la multipropriété, sur comment contourner les lois. Je crois qu’il y a un vide juridique très important sur l’inscription des joueurs et particulièrement avec les interdictions de recrutement. Mais la multipropriété c’est une question majeure qu’on doit se poser pour protéger le système», a-t-il lancé. Voilà qui est clair.