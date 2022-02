Mehdi Puch a tapé dans l'œil de l'AC Milan

Mehdi Puch (18 ans) commence sérieusement à faire parler de lui du côté de l'AC Ajaccio. Arrivé l'été dernier, le milieu de terrain a d'abord convaincu avec les U19 avant de s'installer en réserve, en National 3. Le staff de l'équipe première l'a même déjà plusieurs fois convié à des séances d'entraînements. La progression de l'ancien de Montfermeil attire également l'attention chez nos voisins italiens.

Selon nos informations, plusieurs clubs transalpins se renseignent au sujet de celui que l'on compare en Corse à un certain Marco Verratti pour sa capacité à se sortir du pressing adverse et à faire bien jouer son équipe. Cagliari, où sont déjà partis les frères Matteo (actuellement en prêt à Brescia) et Lisandru Tramoni, anciens de l'ACA, est l'un d'eux. Mais les Sardes sont loin d'être les seuls sur le coup, puisque l'AC Milan a récemment pris les devants sur ce dossier...