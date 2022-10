Le Borussia Dortmund espère un retour rapide de Marco Reus

La carrière de Marco Reus (33 ans) a souvent été handicapée par des blessures, parfois même à l'aube d'une Coupe du monde, en témoigne son entorse de la cheville avant le Mondial 2014 au Brésil. Encore blessé à la cheville lors du dernier derby de la Ruhr, l'international allemand (48 sélections, 15 buts) espère rapidement retrouver les terrains afin d'avoir une chance d'apparaître dans la liste d'Hansi Flick pour la 22e édition du rendez-vous planétaire, prévue au Qatar du 20 novembre au 18 décembre. En conférence de presse, son entraîneur Edin Terzic s'est confié sur sa rééducation et attend son retour dans le groupe pro pour se préparer en club, et pourquoi pas en sélection...

«Je ne pense pas avoir besoin de trop en dire, car je vous ai déjà dit à quel point Marco Reus est important, non seulement pour l'équipe, mais aussi pour nous en tant que staff, et quelle influence il peut avoir sur un match. Et pas seulement sur le terrain.Souvent, il est aussi à l'origine du 1-0, ce qui rend le match un peu plus facile pour nous. Mais c'est comme ça. Vous avez vu le tacle qui l'a blessé. Nous espérons simplement que Marco reprendra le rythme le plus vite possible, qu'il pourra jouer régulièrement tous les trois jours. Il sera alors un joueur très important non seulement pour nous, mais aussi pour l'équipe nationale allemande.» Huitième de Bundesliga avant ce week-end, Dortmund affrontera Stuttgart pour la 11e journée du championnat.