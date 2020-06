Liga : le Séville FC accroché par Levante

De retour à la compétition jeudi dernier, le Séville FC n'avait pas manqué sa rentrée en Liga en s'imposant 2-0 face au rival du Real Betis Balompié. Les Andalous pouvaient confirmer leur belle saison et s'affirmer un peu plus à la troisième place de la Liga. Face à Levante pour le compte de la 29e journée de championnat, les hommes de Julen Lopetegui dominaient sans parvenir à prendre l'avantage en première période. Finalement, la décision est arrivée en tout début de seconde période quand Munir El-Haddadi débordait sur la gauche et centrait à ras de terre au second poteau.

Luuk de Jong se chargeait de déposer le ballon au fond des filets et ouvrait le score (46e). En forme, Munir El-Haddadi tentait sa chance mais tombait sur Aitor Fernandez (56e). Levante a néanmoins mieux fini le match et a réussi à égaliser grâce à Jorge Miramon. Son centre côté droit était détourné par Diego Carlos dans ses propres buts (87e). Dans la foulée, Tomas Vaclik se détendait devant une lourde frappe de José Campana (90e). Les deux équipes se quittent sur un match nul 1-1. Au classement, le Séville FC reste troisième (51 points) et manque l'occasion de prendre le large sur les concurrents (Real Sociedad 4e 47 points, Getafe 5e 46 points et Atlético 6e 46 points). Douzième, Levante compte désormais 10 points d'avance sur la zone rouge et se dirige vers un maintien tranquille dans l'élite.