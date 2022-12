Le Real Madrid veut miser sur Alphonso Davies, l’Angleterre se moque de Manchester United

Objectif Davies !

En Espagne, le mercato du Real Madrid fait réagir, car la Maison Blanche cherche toujours à se renforcer. Et c’est vers la jeunesse qu’elle se tourne ! En tout cas si on en croit le journal As, les Madrilènes ont pour objectif de signer Alphonso Davies. Toutefois, son prix est estimé à presque 70 M€, ce qui fait de lui le joueur le plus cher à son poste, explique le journal. Or, c’est un coût trop important pour le Real qui préfère attendre l’horizon 2024. Il ne lui restera alors plus qu’une seule année de contrat et ce sera donc bien plus facile pour négocier avec le Bayern Munich. Comme toujours, Florentino Pérez et le Real Madrid préparent leurs coups longtemps à l’avance…

Gakpo pose un lapin à MU

Liverpool fait les gros titres de la presse anglaise aujourd’hui. En effet, les Reds ont officialisé leur premier transfert de l’hiver. Ils ont annoncé avoir trouvé un accord avec le PSV Eindhoven pour l’arrivée de Cody Gakpo ! Tout semblait pourtant penser qu’il irait du côté de Manchester United. Et c’est ce que rappelle d’ailleurs The Daily Telegraph, « Klopp assomme United avec le vol de Gakpo », titre le journal qui nous glisse au passage le prix estimé du transfert, environ 42 M€. Cette signature fait également la Une du Daily Mirror ce mardi. « Liverpool chipe Gakpo, sous le nez de United », remarque aussi le quotidien. Un coup dur pour Erik ten Hag précise d’ailleurs le Mirror, lui qui semblait en faire une de ses priorités.

Allô Lautaro ?

En Italie, La Gazzetta dello Sport fait sa couverture sur un champion du monde ! Il s’agit de Lautaro Martinez qui fera bientôt son retour avec l’Inter. Et justement, c’est de son aventure à Milan dont il est question. En effet, le journal au papier rose révèle que le joueur a appelé son coach Simone Inzaghi pour lui dire que tout va bien et qu’il croit à fond dans le projet des Nerazzurri. Malgré les rumeurs de départ, l’Argentin a donc tenu à rassurer son entraîneur sur son avenir. Il n’en fallait pas plus pour que la Gazzetta titre : « Lautaro reste à l’Inter ».