L1 : une statistique incroyable pour la 1ère journée

Un triplé de Florian Sotoca avec Lens, un doublé de Luis Suarez avec l'OM ou encore les deux buts de Lionel Messi ont contribué à cette escalade de but en Ligue 1 ce week-end. Avec 34 buts dans cette première journée de Ligue 1, cette journée d'ouverture du championnat est la plus prolifique depuis la saison 1977/78 (42). Une seule rencontre durant ce week-end s'est soldée par un 0-0, entre Angers et Nantes ce dimanche.

Entre les cartons du Paris Saint-Germain face à Clermont (0-5), celui de Lille face au promu Auxerre (4-1), ou les matchs très disputés comme entre Lens et Brest (3-2) et Montpellier face à Troyes avec un doublé de Téji Savanier (3-2), les attaques du championnat de France ont bien fonctionné ce week-end. Arriveront-ils à maintenir cette cadence toute la saison ? C'est encore autre chose. Le record sur une saison est de 3.51 buts/match avec 1334 buts durant la saison 1946/47.