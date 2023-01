Salernitana : Danilo Iervolino rappelle Davide Nicola

Retournement de situation à la Salernitana. Davide Nicola est toujours l’entraîneur du club italien basé à Salernes. Après une nuit de réflexion, le président Danilo Iervolino a rappelé l’entraineur de 49 ans, qui avait été relevé de ses fonctions lundi dernier, selon les dernières indiscrétions de nos confrères de La Gazzetta dello Sport. Après avoir discuté avec plusieurs techniciens, dont Roberto D’Aversa et Leonardo Semplici, les deux étaient d’ailleurs très proches de rejoindre la Salernitana, le président a décidé de refaire confiance à Davide Nicola. Le quotidien sportif italien ajoute que l’équipe aurait demandé le retour de Davide Nicola après une discussion entre les joueurs et Danilo Iervolino. De son côté, le technicien de 49 ans a également publié un long message sur ses réseaux sociaux. «Je vais vous dire la vérité. Hier, j’ai reçu un appel téléphonique du président Iervolino qui, avec sa manière, toujours aimable et gentille, m’a expliqué les raisons de sa décision qu’il a prise avec amertume mais qui était censée marquer la discontinuité après le très mauvais match à Bergame contre l’Atalanta. J’ai immédiatement fait mon mea culpa, assumant toute la responsabilité d’une performance inadéquate et de la lourde défaite qui en a résulté» a écrit notamment écrit l’entraineur italien.

«Ce sont les hommes que je ne veux pas abandonner, je remercie le président de m’avoir appelé, c’est la démonstration que le nouveau football est un football de passion et de cœur et pour cela je VEUX lui rendre sa confiance de toutes mes forces et avec toute la passion que j’ai. Avec la Direction Sportive dirigée par Morgan De Sanctis, que je remercie pour la médiation sans laquelle cette opération n’aurait pas été possible, nous attendons des semaines de travail acharné et de comparaison continue pour atteindre nos objectifs» a conclu Davide Nicola. L’entraineur italien dirigera même la troisième séance d’entraînement de la semaine cet après-midi. Samedi prochain, lors du derby de Campanie contre Naples, il sera donc sur le banc de la Salernitana. Pour rappel, le club italien occupe la seizième place de Serie A, neuf points devant les premières équipes qui composent zone de relégation.

