Rangers : cinq joueurs dont Alfredo Morelos quitteront le club cet été

Deuxième du championnat d’Ecosse derrière le Celtic qui a glané son 53e titre de champion au début du mois, les Rangers connaissent une saison moins brillante que les deux dernières. Alors qu’ils avaient été sacrés champions il y a deux ans, les joueurs de Glasgow avaient perdu en finale de la Ligue Europa la saison passée contre l’Eintracht Francfort (1-1, 5-4 t.a.b). Cette année, ils ont fini bons derniers de leur poule, certes relevée, en Ligue des Champions. Une saison médiocre qui se confirme avec un communiqué paru ce mardi. On y apprend que Alfredo Morelos, Ryan Kent, Scott Arfield et le portier Allan McGregor quitteront le club cet été alors que leurs contrats expirent en juin. Filip Helander, ancien de Bologne et blessé depuis le début de saison, figure également dans cette liste.

Prépondérant dans le succès des Rangers ces dernières années, Morelos a inscrit 11 buts cette saison mais a été peu à peu mis de côté au profit d’Antonio Colak. De son côté, Ryan Kent a été blessé pendant une partie de la fin de saison mais a été toujours titularisé pendant sa disponibilité quand Scott Arfield a lui été progressivement laissé sur le banc malgré un gros début d’exercice. A 41 ans, Allan McGregor compte près de 500 matches dans les buts des Gers. «Chacun des joueurs partants a rendu un excellent service au club et passera à la prochaine étape de sa carrière avec les souhaits et les remerciements les plus chaleureux de tout le monde à Ibrox et au centre d’entraînement des Rangers, salue le club dans son communiqué. Ces joueurs ont énormément contribué à la conquête par le club d’un 55e titre record de champion d’Écosse, de la Coupe d’Écosse la saison dernière, de la course à la finale de l’UEFA Europa League et de la qualification pour l’UEFA Champions League cette saison.»

