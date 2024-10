Toulouse : un employé de mairie viré pour… avoir critiqué le TFC ?

Scandale à Toulouse. Un employé de mairie de la Ville rose se plaint d’avoir été licencié de façon abusive, car il aurait, selon ses dires, critiqué le TFC. Des accusations dont se défend formellement le club toulousain qui nie toute implication dans cette affaire. Invité en loges pour assister à une rencontre du Tef’, Jean aurait été pris à partie par un homme qui l’aurait menacé, comme il l’explique dans les colonnes du Parisien

«J’ai été profondément impacté et meurtri par ce qui s’est passé, surtout en voyant mes enfants pleurer à cause de ces accusations graves et mensongères dont j’ai été la cible. On a entaché ma réputation alors que je n’ai jamais eu le moindre problème dans mon travail. J’ai été agressé verbalement et physiquement pour avoir émis un simple avis dans une conversation privée», a déclaré celui qui a contesté son licenciement auprès du Tribunal administratif.