Adil Aouchiche veut quitter l'ASSE !

Le Paris Saint-Germain a longtemps espéré pouvoir le conserver, lui et Tanguy Kouassi Nianzou. Au final, les deux Titis ont choisi de quitter le club de la capitale et de signer leur premier contrat professionnel à Saint-Étienne et au Bayern Munich. Un choix qu’Adil Aouchiche avait expliqué en indiquant clairement que le faible temps de jeu promis au PSG avait été la raison principale de ce divorce prématuré.

« C’est simple, je n’avais pas assez de temps de jeu en équipe première. Je fais partie des joueurs phares de ma génération, forcément, j’ai de gros objectifs et des rêves. Sans être trop pressé, j’avais envie de vite jouer en professionnel. Je pensais mériter du temps de jeu. Pour moi, je devais avoir mes chances pour que je puisse répéter des matchs. C’était important pour moi. C’était compliqué au PSG avec un effectif rempli de stars et de grands joueurs », avait-il déclaré à Onze Mondial en juillet 2021.

Aouchiche veut plier bagage

Un an et demi après leur départ de la capitale, les deux ex-Parisiens ne peuvent pas vraiment dire que leur choix a porté ses fruits. Certes, Aouchiche a pu jouer beaucoup plus de Nianzou (54 matches de L1 contre 16 rencontres de Bundesliga), mais le natif du Blanc-Mesnil n’est pas pourtant le plus heureux des hommes dans le Forez. Selon L’Équipe, Aouchiche pourrait d’ailleurs quitter les Verts dès cet hiver.

Les agents du joueur, sous contrat jusqu’en 2023, étaient à Angers mercredi dernier pour assister au match contre l’ASSE (0-1). À l’issue du match, ils ont ensuite rencontré le coordinateur sportif stéphanois, Loïc Perrin, selon le quotidien. Et visiblement, c’était pour lui annoncer que leur protégé veut partir. Auteur de 2 buts et 7 assists en 57 matches avec l’ASSE, toutes compétitions confondues, Aouchiche ne sera pas retenu s’il trouve une porte de sortie d’ici lundi prochain.