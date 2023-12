Yaya Sanogo a plusieurs options pour son avenir

Ancien joueur d’Auxerre, Arsenal et Toulouse, Yaya Sanogo a quitté la Ligue 1 à l’été 2020. L’attaquant droitier de 30 ans a ensuite connu un passage en Championship avec Huddersfield avant de passer 18 mois libres de tout contrat. Néanmoins, sa situation a bien évolué depuis. Paraphant un contrat avec le FC Urartu en première division arménienne, Yaya Sanogo s’est complètement relancé depuis janvier dernier. Vainqueur du championnat et de la Coupe d’Arménie, il a disputé 12 rencontres et marqué 6 buts avec le club d’Erevan.

D’ailleurs, il a marqué un sublime but en septembre qui a été élu but du mois. Une dynamique positive pour le joueur sous contrat jusqu’en juin prochain qui laisse entrevoir un nouveau départ. Selon nos informations, Yaya Sanogo dispose de plusieurs options pour son avenir. S’il dispose de pistes exotiques en Arabie saoudite, en Chine et en Qatar, il dispose également d’intérêts émanant de l’Angleterre. Un pays qu’il connaît bien avec 21 matches de Premier League et 17 rencontres de Championship à son actif entre ses passages à Arsenal, Charlton et Huddersfield.