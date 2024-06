Copa America : les États-Unis devancent la Bolivie, l’Uruguay s’impose contre le Panama

La première journée de la Copa America se poursuit aux États-Unis et, avant l’entrée du Brésil dans la compétition, le pays hôte et invité faisait son entrée en lice contre la Bolivie et a rapidement pris les devants grâce à Pulisic (1-0, 3e), avant que le Monégasque Balogun ne fasse le break (2-0, 43e) et n’offre la victoire à la Team USA, qui s’impose donc contre les Boliviens avant d’affronter le Panama dans le groupe C.

La suite après cette publicité

Le Panama a d’ailleurs été largement dominé par l’Uruguay de Marcelo Bielsa, grand favori du groupe. Maximiliano Araujo a d’abord ouvert le score en début de match pour la Celeste (1-0, 16e), avant que le Panama ne craque en fin de match avec des réalisations de Nunez et Vina (3-0, 85e et 90e+1). Le Panama a réduit l’écart par le Marseillais Murillo (3-1, 90e+5), mais permet aux Uruguyens de passer en tête du groupe devant les États-Unis, à la différence de buts.