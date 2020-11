Euro 2020, Barrages : Goran Pandev et la Macédoine du Nord disposent de la Géorgie et valident leur billet pour l'Euro

Pour ce premier match des barrages de l'Euro 2020, qui a été reporté à l'été prochain à cause de la pandémie de Covid-19, la Géorgie recevait la Macédoine du Nord ce jeudi soir à la Boris Paichadze Dinamo Arena. En jeu, un ticket pour le prochain championnat d'Europe et une place dans le groupe C avec les Pays-Bas, l'Autriche et l'Ukraine. Et les visiteurs du jour ont créé la surprise en s'imposant sur le score de 1-0.

C'est un joueur bien connu des amateurs de football qui a envoyé sa sélection à l'Euro puisque Goran Pandev a inscrit le seul but de cette rencontre avant l'heure de jeu (56e). Servi par Ilija Nestorovski, l'attaquant du Genoa a fait la différence du pied droit. Le joueur de 37 ans, avec ce but très important, envoie donc la Macédoine du Nord à l'Euro 2020, une première dans l'histoire de la sélection !