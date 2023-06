La Coupe du monde des Clubs 2023 aura bien lieu en Arabie saoudite

Alors que la nouvelle formule de la Coupe du monde des Clubs arrivera en 2025 lors d’une édition aux États-Unis, la prochaine édition se tiendra en Arabie saoudite du côté de Djeddah. En effet, la FIFA et la Fédération Saoudienne ont annoncé officiellement la tenue de cet événement qui aura lieu du 12 au 22 décembre prochain.

Djeddah qui a notamment accueilli les Supercoupes d’Espagne et d’Italie a aussi organisé des évènements sportifs comme le grand prix saoudien de Formule 1 ou le Championnat du monde de boxe poids lourd. Pour cette 20e édition de la Coupe du monde des Clubs, les présences de Manchester City, Club Léon, Al Ahly, Urawa Red Diamonds, Auckland City et Al-Ittihad sont déjà confirmées. Il ne manque plus que l’équipe qui remportera la Copa Libertadores 2023.

