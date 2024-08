FC Porto : le début de mandat extrêmement compliqué d’André Villas-Boas

Retour aux sources pour André Villas-Boas. À seulement 46 ans, celui qui avait débuté en 2010 en tant que coach numéro un des Dragoes fait donc son retour par la grande porte en étant le nouveau président du FC Porto. Nommé le 28 avril dernier suite à des élections remportées contre le président sortant Pinto Da Costa, André Villas-Boas savait qu’il aurait fort à faire et qu’il serait attendu au tournant. En prenant la suite de 42 ans de présidence (1982-2024) de la part de Pinto Da Costa, il savait déjà que les enjeux seraient cruciaux et que ce changement allait être un sacré tremblement de terre pour le FC Porto. «Aux membres et supporteurs du FC Porto qui ont décidé de ce changement, aux 26.643 (votants) qui sont entrés dans l’histoire aujourd’hui, merci beaucoup pour la responsabilité que vous me confiez. Je promets de donner ma vie pour le FC Porto», avait d’ailleurs déclaré l’ancien coach de l’Olympique de Marseille à sa nomination.

Très vite, André Villas-Boas a eu un sacré test à gérer. Coach du FC Porto depuis 2017 et légende du club, Sérgio Conceição avait pris position pour l’ancien président et s’était lancé dans une guerre ouverte avec AVB. Finalement, une issue favorable aux différentes parties a été trouvée et Vitor Bruno, l’ancien adjoint de Sérgio Conceição a pris sa succession. Une nouvelle ère qui débute au sein du club du nord du Portugal à l’image d’un nouvel organigramme où Andoni Zubizarreta est d’ailleurs devenu directeur sportif. Du changement dans les bureaux et les coulisses, mais qui ne se voit pas encore sur les terrains. Peu actif cet été, Porto n’a pas conclu d’arrivée en dehors de l’option d’achat levée pour Francisco Conceição. Le club portugais est bien plus concerné par les départs puisque Evanlison (Bournemouth), Fabio Cardoso (Al-Ain), Mehdi Taremi (Inter Milan) et Pepe (retraite) sont déjà partis. Et la tendance n’est pas à l’achat bien au contraire.

Une grosse dette à gérer, un mercato au ralenti

En effet, le FC Porto dispose d’une dette importante qui atteint les 500 millions d’euros et doit tout faire pour assainir la situation. Discret sur le plan des arrivées, le club portugais est vigilant sur celui des départs et certains clubs tentent d’en profiter à l’image de la Juventus avec Francisco Conceição. Un joueur qui ne sera pas vendu sauf en cas d’offre importante comme l’a souligné André Villas-Boas : «nous sommes parfaitement conscients de la valeur qu’il a et de ce qu’il représente, de ce qu’il peut nous apporter dans ce voyage que nous voulons réussir pour le titre, donc nous n’abandonnerons pas Francisco avec les propositions que nous avons. Elles semblent complètement déplacées. C’est pourquoi les choses se sont passées ainsi à ce stade, s’il y a quelque chose qui mérite d’être évalué, nous l’évaluerons, comme nous l’avons promis à Francisco lors de cette conversation.»

Si Porto va sûrement encore vendre sur ces prochains jours, André Villas-Boas poursuit sa mission finance et celle-ci connaît une évolution positive malgré la situation difficile. En effet, la précédente direction avait laissé une dette colossale de 500 millions d’euros et il va falloir corriger cela sur les prochaines saisons comme l’explique A Bola. Alors que l’hypothèse de la catastrophe aurait pu se poser, celle-ci n’est pas à l’ordre du jour grâce au travail du directeur financier Pereira da Costa. En manque de liquidité et en difficulté pour payer ses employés à temps, le FC Porto a dû négocier sa dette avec les banques. L’objectif est de réduire les frais d’intérêts et la tendance est plutôt positive après les premières négociations. André Villas-Boas a un début de mandant compliqué, mais garde pour le moment le cap qu’il avait promis. Reste désormais à savoir si cela se traduira sur le terrain. Pour le moment, Porto a gagné la Supercoupe du Portugal contre le Sporting CP (4-3) et a débuté la saison par deux victoires en deux matches de championnat.