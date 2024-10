Bordeaux s’offre le surprenant Travis Mutyaba

C’est un coup surprenant réalisé par les Girondins de Bordeaux. Désormais club de National 2, le club au scapulaire vient d’annoncer la signature du jeune ailier Travis Mutyaba. L’international ougandais (15 sélections) est considéré comme le plus gros talent du pays et évoluait jusqu’ici du côté de Zamalek en Egypte. Il quitte donc le monde professionnel et le géant égyptien pour filer en quatrième division française.

«Le FC Girondins de Bordeaux est heureux de vous annoncer l’arrivée de Travis Mutyaba, jeune international ougandais. Les Girondins tiennent un nouveau renfort offensif. Il s’est engagé avec notre club. Ce jeune ailier de 19 ans arrive en provenance de Villa SC, en Ouganda. La saison passée, il a été prêté au Zamalek, grand club égyptien. Travis dispute 11 matches toutes compétitions confondues dont 9 en championnat. Son passage lui a permis d’ouvrir son palmarès avec la Coupe de la Confédération de la CAF. Cette compétition est l’équivalent de l’Europa League sur le continent africain», explique notamment le communiqué du club.