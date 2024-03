Djibril Cissé peiné par l’état physique d’Eric Gerets

À 42 ans, Djibril Cissé a raccroché les crampons, mais l’ancien buteur d’Auxerre et de l’Olympique de Marseille reste connecté au monde du football. Coach des attaquants de l’AJA, Cissé s’est rendu récemment en Belgique dans le cadre d’une conférence organisée à Bruxelles. À cette occasion, l’ancien international tricolore a confié avoir revu son ancien entraîneur à l’OM, Eric Gerets. Des retrouvailles qui l’ont ravi et attristé en même temps.

«J’étais très heureux de le voir. C’était inattendu, pour moi et pour lui. Il y avait beaucoup d’émotion. Il sait que j’ai quitté Marseille parce qu’il m’a mis un peu trop sur le banc, mais je ne lui en veux absolument pas. Et ça m’a vraiment fait mal au cœur de le voir comme ça. Je veux me souvenir du Marseillais Eric Gerets, qui n’avait pas peur de s’approcher des joueurs et de dire ce qu’il avait à dire. Il savait faire un câlin quand il en avait besoin, mais aussi hurler quand il le ressentait. C’est l’image que j’ai de lui. Je ne garde que les bons moments», a-t-il confié à la Dernière Heure.