PSG : le retour de Juan Bernat prend plus de temps que prévu

Victime d'une rupture d'un ligament croisé antérieur du genou gauche face à Metz en septembre dernier, Juan Bernat (et le PSG) espérait un temps revenir avant la fin de la saison. S'il avait été en forme, l'Espagnol aura sans doute rendu quelques services à un poste où aucun de ses concurrents (Kurzawa, Diallo, Bakker) ne s'est imposé sur la durée. Il est finalement resté à l'infirmerie pour soigner sa blessure et cela prend plus de temps que prévu, révèle L'Equipe dans ses colonnes ce mardi.

Car il n'est toujours pas de retour. Pire encore, il y a trois semaines il s'est présenté en béquilles à une séance photo avec ses partenaires et a même dû s'asseoir après quelques minutes, son genou le faisant trop souffrir. Le joueur de 28 ans avait pourtant repris la course au printemps. Seulement, il a subi quelques complications dans sa phase de cicatrisation, victime d'une infection après son opération à l'hôpital de la Pitié Salpêtrière. L'entourage de Bernat raconte toutefois au média qu'il ne devrait pas y avoir de problème pour le début de la prochaine saison, prévenant qu'il n'aurait alors pas prolongé son contrat jusqu'en 2025.