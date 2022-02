LdC, Atlético : la réaction à chaud de João Félix

L'Atlético de Madrid et Manchester United se sont tenus en échec ce mercredi soir en 8e de finale aller de Ligue des Champions (1-1). João Félix, auteur du but colchonero d'une superbe tête plongeante, était quelque peu déçu au micro de RMC Sport. «Nous avons bien contrôlé le match mais ils ont attaqué une fois et ont marqué. C’est le football, maintenant, il faut travailler pour aller gagner à Old Trafford», a-t-il lancé avouant avoir travaillé devant le but avec Renan Lodi avant de poursuivre.

«Je me sens très bien, je suis en confiance, l’équipe me fait confiance, on croit en notre valeur, on a objectif commun : essayer de faire une bonne Champions, prendre les matches les uns après les autres, et essayer de nous qualifier pour la Ligue des Champions via la Liga, parce qu'il est difficile aujourd'hui de dire que l'on va se battre pour le titre». C'est dit.