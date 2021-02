LOSC : Thiago Maia reste à Flamengo

Recruté 14 millions d'euros à Santos en 2017, Thiago Maia semble désormais appartenir au passé lillois. Prêté une saison à Flamengo en janvier 2020, le milieu défensif brésilien a disputé 29 matchs avec le maillot du Mengão, dont 20 comme titulaire. Grièvement blessé au ligament du genou début décembre, le joueur vient de prolonger son prêt au Brésil, où il effectue sa convalescence.

«Le Clube de Regatas do Flamengo informe avoir prolongé le prêt de l'athlète Thiago Maia jusqu'en juin 2022, avec une option d'achat activable en janvier de la même année». L'option d'achat pour le milieu de 23 ans était encore récemment évaluée à 7 millions d'euros, pour 50% de ses droits. Thiago Maia a été opéré le 3 décembre et son indisponibilité est estimée à huit mois.

O Clube de Regatas do Flamengo informa que prorrogou o empréstimo do atleta Thiago Maia até junho de 2022, com opção de compra em janeiro do mesmo ano. #CRF



