Bayern Munich : le club dément les propos racistes de Sané envers Mané

C’est une affaire qui a secoué le football allemand (et pas que) ces derniers jours. Les révélations de la bagarre entre Sadio Mané et Leroy Sané après la défaite en Ligue des Champions face à City ont fait couler beaucoup d’encre. La presse sénégalaise révélait d’ailleurs ce qu’aurait dit Leroy Sané à l’international sénégalais pour le mettre en colère : « Scheisse Schwarzer (noir de merde, ndlr) ». Des propos rapidement démentis par la presse allemande et désormais par le club ce samedi.

En avant match de Bayern Munich-Hoffenheim, le directeur sportif Hasan Salihamidzic a mis les choses au clair au micro de Sky Sports. «Nous connaissons cette allégation faite par un journaliste. Nous en avons parlé à Leroy. Il nous a assuré très clairement qu’il n’avait jamais rien dit de tel et nous le croyons. Nous avons passé deux jours à parler ouvertement avec toutes les personnes impliquées et nous avons travaillé dessus. Pour nous, l’affaire est réglée.»

