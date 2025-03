Désiré Doué réagit à l’affaire Adrien Rabiot

Avec le brassard de capitaine de l’OM au bras, Adrien Rabiot a reçu un accueil houleux au Parc des Princes dimanche soir à l’occasion du choc entre Parisiens et Marseillais (3-1). Le milieu de terrain formé au club de la capitale ne s’est pas démonté, affichant une prestation solide malgré la défaite. Les banderoles à son égard ont fait beaucoup parler depuis le coup de sifflet final. Même sa mère et conseillère est montée au créneau dans les médias.

Jusque-là, aucun joueur du PSG n’avait pris la parole. C’est Désiré Doué qui s’est chargé d’évoquer l’affaire en conférence de presse avec l’équipe de France. « Vous m’en demandez beaucoup pour une première sélection, sourit le Parisien, qui a évité avec soin le sujet. Je vais vous répondre et vous dire que moi je suis venu ici pour jouer au football, bien m’intégrer, bien m’entendre avec Adrien et les autres et performer sur ces deux matches avec l’équipe de France. »