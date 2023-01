Le Real Madrid a déjà choisi le successeur de Carlo Ancelotti

La suite après cette publicité

Le Real Madrid vit un mercato plutôt calme. Après avoir bouclé le dossier Endrick il y a quelques semaines, les pensionnaires du stade Santiago-Bernabéu ne devraient a priori pas accueillir de renforts cet hiver 2023. Pour cet été, c’est une autre histoire. La semaine dernière, la presse ibérique a expliqué que les champions d’Espagne et d’Europe 2022 souhaitaient accueillir un attaquant, un milieu de terrain ainsi que deux latéraux, un à droite et l’autre à gauche. C’est en tout cas la volonté de Carlo Ancelotti, qui estime qu’il faut apporter des retouches à son effectif.

Mais il est possible que le Mister ne soit plus là dans quelques mois. Moins performant, son Real Madrid a été critiqué et lui aussi par la même occasion. Certains médias ont même indiqué qu’il pourrait être menacé si les mauvais résultats s’enchaînaient dans la capitale espagnole. Dans le même temps, l’ancien entraîneur de Chelsea et du Paris Saint-Germain a été lié au Brésil, qui recherche un nouveau sélectionneur depuis le départ de Tite. Questionné à ce sujet, Ancelotti (63 ans) a indiqué qu’il se sentait bien à Madrid où son contrat s’achève en 2024.

Une année qui sera charnière pour le Real Madrid, qui accueillera Endrick et qui pourrait se lancer pour Haaland ou Mbappé, plus accessibles. Mais rien ne dit que Carlo Ancelotti sera l’homme qui conduira ce nouveau projet. Selon Defensa Central, les Merengues ont un autre nom en tête. Et contrairement à ce qu’on pourrait penser, il ne s’agit pas de Zinedine Zidane. En effet, la publication ibérique explique que c’est le technicien qui a la cote auprès des têtes pensantes madrilènes est Xabi Alonso (41 ans). Ancien joueur de la Casa Blanca, ce dernier officie au Bayer Leverkusen depuis quelques mois.

Le Real Madrid suit sa progression de près. Son travail en Allemagne est salué et les scouts madrilènes estiment qu’il a tout pour mener l’équipe première un jour. DC ajoute qu’il est en tête de la liste des candidats potentiels au banc du club entraîné par Florentino Pérez. Sous contrat jusqu’en 2024, Xabi Alonso n’arriverait donc pas avant un an voire deux ans (2025). La publication ibérique précise toutefois que des candidats tels que Zinedine Zidane et Raul, qui fait du bon travail avec les jeunes, ne sont bien évidemment pas écartés. Le Real Madrid prépare déjà demain…