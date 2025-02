AS Monaco, Bochum : le retour en forme inattendu du flop Myron Boadu

«L’AS Monaco et l’AZ Alkmaar (Eredivisie, première division néerlandaise) ont trouvé un accord pour le transfert de Myron Boadu. International espoir (12 matchs, 11 buts), déjà appelé chez les A (1 cape et 1 but), l’avant-centre natif d’Amsterdam a paraphé un contrat le liant au Club du Rocher jusqu’au 30 juin 2026», annonçait fièrement l’AS Monaco à l’été 2021. A la recherche d’un concurrent de Kevin Volland afin de l’associer à Wissam Ben Yedder suite aux départs de Stevan Jovetic et Pietro Pellegri, l’AS Monaco faisait un joli pari d’avenir sur un international néerlandais de 21 ans en pleine éclosion.

La suite après cette publicité

Façonné par Arne Slot du côté de l’AZ Alkmaar, Myron Boadu avait livré un début de carrière canon du côté des Pays-Bas. Auteur de 20 buts et 13 passes décisives en 39 matches lors de l’exercice 2019/2020 où l’AZ Alkmaar avait autant de points que le leader l’Ajax Amsterdam au moment de l’arrêt du championnat pour cause de Covid-19, Myron Boadu avait confirmé lors de l’exercice suivant qu’il fallait compter avec lui pour l’avenir (15 buts et 2 offrandes en 38 matches). Buteur en novembre 2019 contre l’Estonie (5-0) lors de sa seule cape avec les Pays-Bas, Myron Boadu avait montré aussi qu’il pouvait s’illustrer au niveau international. Monaco y a cru, mais cela ne s’est pas passé comme prévu.

Un rendement jamais vu depuis l’AZ Alkmaar

Arrivé pour 17 millions d’euros en vue de la saison 2021/2022, Myron Boadu avait rapidement connu une traversée du désert puisqu’il fallait attendre le 21 octobre 2021 et un match de Ligue Europa contre le PSV Eindhoven (son 12e de la saison) pour enfin débloquer son compteur. Inscrivant seulement 6 buts en 42 matches et se retrouvant rapidement remplaçant, Myron Boadu a vu sa situation s’empirer et son temps de jeu s’épuiser. L’exercice suivant, il a vu son début de saison être perturbé par une blessure au pied, mais n’a pas su retrouver le rythme par la suite. Quelques pépins physiques, un statut moins important dans une équipe qui fonctionnait mieux sans lui et l’attaquant néerlandais terminait l’exercice 2022/2023 avec seulement 3 buts en 16 rencontres. Une nouvelle saison décevante pour le natif d’Amsterdam qui allait en amener une autre.

La suite après cette publicité

L’an dernier, Myron Boadu n’a joué que 102 minutes avec Monaco pour 1 petit but en 10 rencontres. Un rendement insuffisant pour le joueur qui a été prêté à l’hiver du côté de Twente. Un prêt assez mitigé puisqu’en marquant 3 buts en 11 matches dans un rôle de joker, il a retrouvé un peu de confiance, mais une blessure à l’ischio et une concurrence trop importante ne lui a pas permis de briguer à un rôle de titulaire. Revenu à Monaco cet été alors que son contrat court encore jusqu’en juin 2026, Myron Boadu a de nouveau été prêté, mais en Allemagne. Parti du côté de Bochum, l’aventure est cette fois encore contrastée, mais pas pour les mêmes raisons. Si la formation allemande pointe au 18e rang de Bundesliga et devra grandement batailler pour se maintenir, Myron Boadu qui a connu des problèmes à la hanche entre mi-octobre et la fin d’année 2024 a redémarré 2025 en fanfare.

Auteur d’un triplé le 18 janvier dernier contre Leipzig (3-3), son premier depuis le 28 février 2021 contre Feyenoord quand il jouait avec l’AZ Alkmaar, Myron Boadu a encore brillé ce dimanche face à Holstein Kiel en s’offrant un doublé. En 12 rencontres avec la formation allemande et seulement 611 minutes à son actif, Myron Boadu a su marquer les esprits avec 7 réalisations et 1 offrande. Il est décisif toutes les 76 minutes cette saison, à titre de comparaison, Harry Kane est décisif toutes les 59 minutes, Jamal Musiala toutes les 87 minutes et Florian Wirtz toutes les 95 minutes. Une situation agréable pour Myron Boadu qui retrouve enfin ses meilleures sensations. Bochum qui compte sept points de retard sur Hoffenheim premier relégable et trois unités de moins que le barragiste Hoffenheim en aura bien besoin pour espérer se maintenir.

La suite après cette publicité

Il a renversé les idées reçues de son coach

De quoi convaincre Bochum aussi de définitivement le recruter. Le club allemand dispose d’une option d’achat de 10 millions d’euros pour le joueur et entend le récupérer définitivement en vue de le vendre cet été selon nos informations. Et pourtant ce n’était pas gagné il y a un mois quand le coach Dieter Hecking se montrait très critique à son sujet : «il doit faire plus. Je ne suis pas convaincu par lui pour le moment. Il ne répond pas à mes attentes. Je sais que c’est un joueur spécial. Mais il manque quelque chose de mon point de vue et c’est pourquoi je ne le considère pas encore comme un candidat pour le onze de départ.» Depuis, il a marqué 5 buts sur les 4 derniers matches et a su répondre à la pique de son entraîneur.

Il a apporté les bonnes réponses aujourd’hui. Je n’étais pas sûr de son niveau. Ce n’est pas un champion à l’entraînement, mais quand il travaille comme il l’a fait aujourd’hui, c’est extrêmement important pour nous. Mais la façon dont toute l’équipe a travaillé en deuxième mi-temps a également été importante a ainsi souligné Dieter Hecking après le triplé de Myron Boadu contre Leipzig. «Je suis extrêmement heureux. Je n’ai jamais connu de fans comme ceux d’ici. On veut faire tout ce qu’on peut pour eux. On ne peut jamais faire une croix sur Bochum. Le coach nous dit à chaque entraînement, chaque semaine, qu’il faut se battre. On sait jouer au football. La semaine prochaine, il faudra reproduire cette performance de la deuxième mi-temps», avait martelé le principal intéressé après ce match. De retour à son meilleur niveau, Myron Boadu semble avoir enfin mis de côté ses difficultés connues à Monaco.