OL-OM : Jean-Michel Aulas met la pression

L'Olympique Lyonnais n'a pu faire mieux qu'engranger un petit point ce dimanche sur la pelouse de Lorient (1-1). Avant d'affronter l'Olympique de Marseille, ce dimanche, au Groupama Stadium, les Rhodaniens ne sont pas donc très en forme. Ils viennent d'ailleurs de boucler une série de quatre rencontres sans victoire. Leur dernier triomphe remontant à leur entrée en lice dans ce championnat à domicile contre la formation de Dijon par quatre buts à un (dont deux penalties et un but contre son camp de Wesley Lautoa). Autant dire donc que l'Olympico à une importance capitale. Dans son édition du jour, le journal Le Progrès transmet une déclaration du président, Jean-Michel Aulas, qui a mis une petite pression.

« Il faut essayer de trouver ce qui va nous permettre de repartir de l'avant. Et on n'a rien trouvé de mieux qu'un grand match à jouer dès dimanche prochain. Je suis persuadé que la motivation va revenir et que tout le monde va se remettre dans le droit fil de ce que l'on souhaite... Le fait de ne pas vaincre l'OM, qui n'est pas non plus très bien portant, serait une grande déception. La série fait qu'on n'a plus le droit à l'erreur », a donc expliqué le dirigeant français. La pression est maintenant sur les épaules de Rudi Garcia. L'état d'esprit présent à Lisbonne lors du Final 8 en août semble déjà loin et rien ne dit que l'OL aura encore toutes ses armes offensives pour affronter l'OM de Villas-Boas...