PSG : Luis Enrique face au chantier de la défense

«Sorti sur blessure lors du match d’UEFA Champions League entre le Borussia Dortmund et le Paris Saint-Germain, Lucas Hernandez souffre d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche. L’IRM pratiquée ce jour a confirmé le diagnostic établi par les médecins du club dès mercredi soir. Le joueur va subir une intervention chirurgicale dans les prochains jours. Un nouveau point sera fait par la suite». Par le biais d’un communiqué publié ce jeudi, le club de la capitale a officialisé la nouvelle tant redoutée : Lucas Hernández, sorti en larmes au Signal Iduna Park, va se faire opérer des ligaments croisés du genou gauche et manquera donc la fin de saison.

Lucas Hernández va laisser un grand vide

Touché lors du but de Niclas Füllkrug, mercredi soir, face au Borussia Dortmund, l’ancien joueur du Bayern Munich ne sera donc pas disponible pour la demi-finale retour face aux Marsupiaux, ni pour une éventuelle finale, le 1er juin prochain, à Wembley. Un terrible coup dur pour le champion du monde 2018, un an et demi après s’être effondré sur la pelouse du stade Al-Janoub, à Al Wakrah, face à l’Australie (4-1, le 22 novembre 2022), en ouverture du Mondial. Déjà éloigné des terrains durant plus de huit mois après sa grave blessure contractée au genou droit (ligaments croisés) en terres qataries, l’international français aux 37 sélections, par ailleurs forfait pour l’Euro 2024, va donc laisser un grand vide au sein de la charnière centrale parisienne.

«Quand j’ai signé avec le PSG j’ai fait la promesse que je donnerais mon cœur et mon âme à cette équipe et c’est ce que j’ai fait depuis. Malheureusement lors du match d’hier soir (mercredi 1er mai, ndlr), j’ai fini blessé. Je suis retourné sur le terrain et j’ai essayé de continuer à me battre pour notre équipe, mais ce n’était pas possible. Je voudrais remercier tous mes fans et mes proches pour leur amour et leur soutien. Je serai encore plus fort à mon retour», déclarait finalement l’intéressé après ce nouveau coup d’arrêt. Orphelin du natif de Marseille pour les prochains mois - Lucas Hernández devrait faire son retour à la compétition en janvier 2025 - le PSG de Luis Enrique va désormais devoir trouver des alternatives fiables pour tenter de s’offrir un quadruplé historique.

Des alternatives peu convaincantes, un mercato estival décisif

Un immense défi à l’heure où le technicien espagnol semblait avoir trouvé sa charnière idoine avec la paire Marquinhos-Hernandez. Sans le gaucher d’1m84, l’ancien sélectionneur de la Roja pourrait alors faire confiance au jeune Lucas Beraldo, entré en jeu au Signal Iduna Park et seul autre défenseur central gaucher disponible de l’effectif. Pour autant, l’inexpérience du Brésilien de 20 ans et ses difficultés rencontrées lors de la demi-finale aller laisse également la porte ouverte à un certain Danilo Pereira. Précieux dans son jeu aérien et plutôt rassurant, sans être impérial, lors de ses différentes apparitions depuis le début de la saison, le Portugais, âgé de 32 ans, reste également une solution envisageable, qui plus est face à la dimension physique incarnée par un Niclas Füllkrug. Déjà aligné contre Newcastle le 28 novembre 2023 (1-1) puis contre la Real Sociedad, lors du match aller, le 14 février dernier (2-0), l’ancien joueur du FC Porto avait en effet dépanné, avec plus ou moins de succès, sur la scène européenne.

Fiable face aux Basques, il avait, en revanche, montré ses limites face aux Magpies dans son association avec Milan Skriniar. À l’heure où Presnel Kimpembe poursuit, de son côté, sa période de convalescence après plus de 14 mois sans jouer, le défenseur slovaque pourrait donc également venir compenser le forfait acté de Lucas Hernández. Une alternative plus que jamais incertaine au regard des défis qui attendent les Rouge et Bleu et du manque de rythme du numéro 37 parisien. Absent du 3 janvier au 31 mars à cause d’une blessure à la cheville, l’ex-défenseur de l’Inter Milan n’a, en effet, disputé qu’un seul match en intégralité depuis son retour à la compétition… Contraint de s’ajuster et sans véritable marge de manœuvre, Luis Enrique devra, quoi qu’il en soit, trouver la bonne formule pour atteindre les nombreux objectifs d’une fin de saison palpitante (finale de Coupe de France et demi-finale de Ligue des Champions).

Après cela, la direction parisienne pourra s’atteler au chantier XXL de la défense sur le marché des transferts. Outre l’arrivée d’un défenseur central, notamment pour pallier la longue absence de Lucas Hernández qui devrait également manquer la première partie de la saison prochaine, les hautes sphères franciliennes devront se pencher sur le cas des latéraux, à l’heure où Nuno Mendes et Achraf Hakimi représentent les deux seules véritables garanties. Lucas Beraldo étant plus utilisé dans l’axe (14) que sur le côté gauche (6) et Nordi Mukiele n’entrant pas dans les plans du technicien ibérique, Luis Campos et ses équipes devraient donc rapidement redoubler d’efforts pour attirer de nouveaux profils et ainsi s’éviter une nouvelle situation délicate lors de l’exercice 2024-2025…