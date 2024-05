AC Milan : les trois finalistes pour succéder à Stefano Pioli

Christophe Galtier, Antonio Conte, Roberto De Zerbi, Maurizio Sarri… Ces derniers jours, les pistes pour remplacer Stefano Pioli sur le banc de l’AC Milan se multiplient. Critiqué pour ses résultats et le jeu proposé, le technicien italien de 58 ans ne devrait, en effet, pas poursuivre l’aventure chez les Rossoneri. Oui, mais voilà, si Julen Lopetegui, passé par Wolverhampton, Séville ou encore le Real Madrid, était dernièrement annoncé comme le favori pour débarquer en Lombardie, les supporters du club milanais ont rapidement signalé leur mécontentement en lançant un "NOPEtegui" sur les réseaux sociaux et en créant, par ailleurs, une pétition pour bloquer sa venue.

Face à ces résistances, la direction milanaise semble donc avoir changé son fusil d’épaule et selon les dernières informations de Sky Italia, trois profils sont désormais ciblés. Un casting réduit où figure notamment Sergio Conceiçao (49 ans). L’actuel entraîneur du FC Porto, récemment prolongé, pourrait ainsi poser ses valises du côté de Milan. D’après les médias italiens, son représentant Jorge Mendes s’efforce d’ailleurs de faire en sorte que l’opération ait lieu. Des contacts ont même d’ores et déjà été établis avec l’ancien joueur de la Lazio, de Parme et de l’Inter.

3 Portugais dans le viseur !

Fort de 3 titres de champion, 3 coupes nationales et 3 Supercoupes avec les Dragões, Sergio Conceiçao - qui a récemment vu l’arrivée d’André Villas-Boas à la présidence - pourrait d’ailleurs couper son contrat courant actuellement jusqu’en juin 2028, et ce grâce à une clause bilatérale. Parmi les autres candidats potentiels, Ruben Amorim, un temps annoncé du côté de Liverpool pour succéder à Jürgen Klopp, fait lui aussi partie de cette short-list. Si aucun contact n’a encore été pris avec le Portugais de 39 ans, les hautes sphères milanaises le considèrent actuellement comme l’un des meilleurs techniciens au niveau international.

Enfin, les dirigeants lombards restent attentifs à la situation de Paulo Fonseca, aujourd’hui sur le banc du LOSC et également pisté par l’Olympique de Marseille. Comparé à Stefano Pioli dans son tempérament et son style de jeu, l’actuel architecte des Dogues dispose d’une belle cote en terres milanaises. Fin connaisseur du championnat italien depuis son expérience à l’AS Roma, le coach de 51 ans pourrait donc faire son come-back en Serie A. Une chose est sûre, au regard des noms avancés, le board de l’AC Milan semble plus que jamais déterminé à l’idée de donner une note portugaise au futur visage du club…