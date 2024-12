Rayan Cherki est un excellent boxeur

Si la vie de Rayan Cherki gravite essentiellement autour du football, l’international espoir tricolore se découvre aussi d’autres passions. Depuis plusieurs années, il s’est épris d’un goût pour la boxe, et plus précisément la boxe française, qu’il pratique de façon régulière. Interrogé par Le Parisien, Fayçal Omrani, l’entraîneur du club où Cherki prend ses quartiers une à deux fois par semaine, a d’ailleurs révélé qu’il affichait un très bon niveau.

«La boxe l’aide avant tout pour gérer ses émotions et le stress. Quand il arrive à la salle, il laisse sa vie au vestiaire, il devient quelqu’un d’autre, un combattant. Ici, il est monsieur tout le monde car dans une salle de boxe, tout le monde se respecte mais personne ne se calcule. Il vient aussi chercher un côté exutoire, pour libérer ses éventuelles émotions négatives, explique l’homme, également proche de la famille du joueur. Rayan est prêt à faire des combats, il a une paire de c… énorme, il a des appuis de malade et une sacrée frappe. Les gens seraient surpris de voir son niveau de boxe. En boxe, on travaille la résilience et on apprend à sortir de sa zone de confort. Quand vous apprenez à combattre, vous gagnez en confiance en vous». Les récentes performances du joueur de 21 ans parlent pour lui…