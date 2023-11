France - Gibraltar : les compositions officielles

La 9e journée des éliminatoires de l’Euro 2024 se poursuivent ce samedi et les Bleus défient Gibraltar à 20h45 pour poursuivre sa série de victoire.. Les Tricolores s’articulent dans un 4-3-3 avec Mike Maignan dans les cages derrière Jonathan Clauss, Dayot Upamecano, Jean-Clair Todibo et Théo Hernandez. Plus jeune joueur des Bleus depuis 1911, Warren Zaïre-Emery est positionné en sentinelle aux côtés d’Adrien Rabiot. Enfin, Kingsley Coman, Antoine Griezmann et Kylian Mbappé accompagnent Marcus Thuram en attaque.

De leur côté, les Llanis s’articulent en 5-3-2 avec Dayle Coleing comme dernier rempart. Devant lui, Jack Sergeant, Roy Chipolina, Ethan Santos, Aymen Mouelhi et Joseph Chipolina composent la défense tandis qu’on retrouve Liam Walker, Evan De Haro et Nicholas Pozo dans l’entrejeu. Lee Casciaro et Tjay De Barr sont placés en attaque.

Les compositions

France : Maignan – Clauss, Upamecano, Todibo, Hernandez – Griezmann, Zaïre-Emery, Rabiot – Coman, Thuram, Mbappé

Gibraltar: Coleing - Sergeant, R. Chipolina, Santos, Mouelhi, J. Chipolina - Walker, De Haro, Pozo - De Barr, Casciaro