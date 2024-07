Le Barça va récupérer un joli pactole grâce à Jean-Clair Todibo

Ce n’est plus qu’une question d’heures avant que Jean-Clair Todibo ne prenne la direction de la Serie A. Ardemment convoité par la Juventus Turin, le défenseur de 24 ans s’est mis d’accord pour rejoindre la Vieille Dame malgré l’intérêt concret de West Ham. De son côté, le club piémontais est en passe de dégager les liquidités nécessaires pour avancer dans ce dossier puisque Matias Soulé et Dean Huijsen s’apprêtent à rejoindre respectivement la Roma et Bournemouth.

La suite après cette publicité

Tandis que l’international français se rapproche toujours plus de l’Italie, son transfert va profiter au FC Barcelone. Comme le relaye Mundo Deportivo, le Barça avait négocié un pourcentage en cas de future vente du natif de Cayenne, lorsque celui-ci à quitter la Catalogne en 2021 pour rejoindre Nice. À ce titre, le club catalan pourrait récupérer 1 M€ cet été puis 7 M€ à l’été 2025 suivant les termes de l’accord négocié entre la Juve et l’OGC Nice.