CdM des Clubs : la FIFA a choisi les 2 clubs qui vont lutter pour remplacer le Club Léon

Cet été, la FIFA va organiser sa première Coupe du Monde des Clubs aux Etats-Unis. Mais l’instance dirigeante du football mondial a déjà dû faire un choix fort en écartant comme elle l’a annoncé la semaine dernière. « Suite à la procédure disciplinaire ouverte à l’encontre du CF Pachuca et du Club León, le président de la Commission de Discipline de la FIFA a décidé de renvoyer l’affaire directement à la Commission de Recours de la FIFA conformément à l’article 56, alinéa 3 du Code Disciplinaire de la FIFA. Après avoir évalué toutes les preuves au dossier, le président de la Commission de Recours de la FIFA a décidé que le CF Pachuca et le Club León ne remplissaient pas les critères sur la propriété multiclubs définis à l’article 10 paragraphe 1 du Règlement de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™. Conformément à l’article 10 alinéa 4 du Règlement de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™, la FIFA a déterminé que le Club León sera retiré de la compétition, le club admis en remplacement devant être annoncé en temps voulu ».

Plusieurs écuries se sont positionnées pour essayer de récupérer cette ultime place. Et la FIFA a tranché comme elle l’a annoncé ce lundi. «La FIFA peut confirmer qu’elle envisage un match de barrage entre le Los Angeles FC et le Club América pour le droit de participer à la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025, en remplacement du Club Léon (…) De plus amples détails seront fournis en temps voulu (…) Le LAFC participerait au duel car il était finaliste de la Coupe des Champions de la Concacaf 2023, remportée par León. Le Club América participerait car c’est l’équipe la mieux classée de la Concacaf au classement de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA.» Cela va donc se jouer entre le club des Français Hugo Lloris et Olivier Giroud et l’écurie mexicaine. La suite au prochain épisode…