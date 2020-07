Le maillot extérieur de Chelsea 2020-2021 dévoilé

Après avoir dévoilé son nouveau maillot domicile le 1er juillet dernier, Chelsea vient de désormais de dévoiler sa nouvelle tenue away pour la saison 2020/2021. Celle que porteront Timo Werner, Ngolo Kanté, ou Olivier Giroud à l'extérieur en Premier League ou en Coupe d'Europe.

Toujours conçu par Nike, ce maillot extérieur des Blues reprend le même design de base que le domicile, avec la présence de motifs à chevrons sur l’intégralité du maillot. La différence vient des fins traits bleu marine en diagonale qui se disperse sur la base bleu ciel du maillot.

On peut aussi apercevoir du bleu marine sur le col “V” et les deux fines bandes situées sur le long des côtes, où l’on retrouve la phrase « The Pride of London », qui est le slogan véhiculé par Nike pour la prochaine saison du Chelsea FC.

Pour compléter la future tenue que les hommes de Frank Lampard porteront loin de Stamford Bridge, on retrouve un short blanc avec la même bande bleu marine où est inscrit « The Pride of London » en noir et des chaussettes bleu marine. Le nouveau maillot extérieur des Blues sera en vente à partir du 30 juillet prochain.