Ligue 2 : festival de Troyes, la bonne opération pour Le Havre et Clermont

Alors que le Paris FC s'est un peu plus envolé en tête de la Ligue 2 en battant Caen plus tôt dans la journée, l'ESTAC s'installe à la seconde place du classement. Les Troyens n'ont pas fait de détail lors de ce déplacement à Ajaccio pour s'imposer 4-0. Ils ont maintenant 5 points de retard sur le leader parisien. Pour compléter le podium, on retrouve Le Havre qui s'offre une courte mais précieuse victoire face à Pau 1-0.

Clermont n'est pas très loin non plus. Les Auvergnats réalisent un joli coup en allant battre Valenciennes sur sa pelouse 3-1 grâce à un triplé de Buyo. Nancy s'en est bien tiré en venant à bout de Châteauroux 2-1, après avoir été mené au score. Guingamp et Sochaux se sont quittés sur un triste nul 0-0, tandis que Dunkerque est allé gagner 1-0 à Chambly, qui n'en finit plus de plonger. Enfin, Rodez et Auxerre se partagent les points suite à ce nul prolifique 2-2.

Le classement de Ligue 2 ici.

Les résultats du soir :

Niort 0 - 0 Grenoble : reporté

Le Havre 1 - 0 Pau : Bentil (3e)

Valenciennes 1 - 3 Clermont : Cabral (37e) ; Buyo (sp 20e, 67e, 86e)

Nancy 2 - 1 Châteauroux : Bassi (54e), Coulibaly (71e) ; Grange (15e)

Guingamp 0 - 0 Sochaux

Chambly 0 - 1 Dunkerque : Dudouit (sp 58e)

Ajaccio 0 - 4 Troyes : Saint-Louis (22e), Touzghar (49e), Baya (63e), Domingues (83e)

Rodez 2 - 2 Auxerre : Bonnet (23e), Douline (38e) ; Autret (35e), Le Bihan (73e)