Brest : la supplique d’Eric Roy à Steve Mounié

Steve Mounié serait-il toujours Brestois la saison prochaine ? Rien n’est moins sur, malgré la qualification des Bretons en Ligue des Champions pour l’exercice à venir. L’attaquant n’est plus sous contrat avec le SB29 depuis deux jours et est courtisé par des clubs en Turquie, en Arabie saoudite et au Qatar. À 29 ans, il réfléchit très sérieusement à l’orientation qu’il souhaite donner à sa carrière, ce que comprend son entraîneur Eric Roy. Ce dernier tente tout pour le convaincre de jouer la C1 avec lui à la rentrée.

« Steve risque de signer ailleurs. J’ai toujours dit que Steve était un joueur que je souhaitais garder dans mon effectif. On a parlé 2-3 fois ensemble pendant les vacances, et je lui ai dit de laisser son cœur le mener vers ce qu’il pense être la meilleure solution. Je lui ai en tout cas dit et confirmé que je voulais continuer à travailler avec lui, après je ne tiens pas les cordons de la bourse… Donc on verra », assure le coach ce mardi lors de la reprise des Finistériens.