Manchester United : la mise au point d’Erik ten Hag sur le mercato

Manchester United a parfaitement entamé sa campagne 2024-2025 de Premier League, en s’imposant face à Fulham (1-0), la semaine passée. Une victoire acquise grâce à Joshua Zirkzee, arrivé durant ce mercato d’été. En parlant du marché des transferts, Erik ten Hag a fait le point sur celui de MU, ce jeudi, en conférence de presse. Il a notamment confié qu’il espérait voir arriver deux autres joueurs d’ici sa fermeture.

« Ce n’est pas une attente, c’est une demande du club et de moi-même en tant que manager de l’équipe. L’équipe est toujours plus importante que n’importe quel individu », a lâché l’entraîneur néerlandais, dont les dires ont été relayés par BBC Sport. En plus de Zirkzee, Manchester United a enregistré les arrivées de Leny Yoro, actuellement blessé, de Matthjis de Ligt et de Noussair Mazraoui.