Kylian Mbappé vide son sac sur sa fin d’aventure au PSG !

Au cœur du projet sportif du Paris Saint-Germain depuis son arrivée en 2017, le passage de Kylian Mbappé dans le club de la capitale n’aura pas totalement été un long fleuve tranquille. Des désaccords liés à sa prolongation de contrat, à son rôle sur le terrain ou encore à la stratégie globale de l’écurie francilienne faisaient souvent surface. Ce dimanche, lors d’un entretien accordé à «Clique» sur Canal +, l’international français est revenu avec sincérité sur sa relation avec le PSG, un club qui a marqué sa carrière et sa vie. «Le PSG, le club a énormément compté pour moi. J’ai fait sept années, j’ai profité des sept années, c’est un endroit super intense, dans le bien comme dans le pas bien. J’ai passé sept années extraordinaires peu importe ce qu’il s’est passé après qui est autre chose», a-t-il expliqué. L’attaquant reconnaît néanmoins des erreurs dans la gestion de sa dernière année à Paris, où des conflits sont venus brouiller son image auprès de certains supporters : «Peut-être que l’erreur que j’ai faite moi la dernière année, c’est que j’ai tout confondu, mais les gens n’étaient pas concernés. Au Parc des Princes, j’ai été acclamé de mon premier à mon dernier jour. Au Campus aussi, toujours maintenant».

Malgré sa dernière année, marquée ainsi par certaines tensions et un emballement médiatique autour de son départ, son attachement au PSG reste intact. Le capitaine des Bleus garde même un œil attentif aux différents résultats de son ancien club. : «J’avais des conflits avec des gens qui étaient naturels, je défendais mes droits de joueur, mais ça ne représentait pas le club. Le club m’a donné du premier au dernier jour. Je n’ai jamais tout mélangé avec les joueurs, les gens au Campus, les gens du staff. Avec les supporters, j’aurais pu être plus expressif. Ils se disent Kylian s’en fout, il en a rien à foutre. Certains pensent que c’était un passe-temps avant d’aller à Madrid. J’ai kiffé chaque match du PSG. Je regarde encore les matchs du PSG. Les gens ne comprennent pas. J’ai joué sept ans, je connais chaque brin d’herbe du Parc, tu me dis ta place, je sais où tu es. Je connais par coeur le club. Quand ils perdent, je sais exactement dans quel état d’esprit ils sont car il faut toujours chercher la moindre petite bête avec cette obsession pour la Ligue des champions. Je sais à quel point c’est difficile».

Un départ validé par l’émir du Qatar en personne

Si son départ libre avait fait couler beaucoup d’encre dans la presse, mais également chez les fans, il semble que cela n’a pas frustré plus que cela la direction parisienne. «C’est pas vrai. Je me rappelle. Je suis dans la voiture et une info sort comme quoi l’émir du Qatar va faire une offre irrefusable pour rester au PSG. J’en avais déjà eu avant. J’avais déjà refusé. Je leur dis bonjour. Il me parle dans les oreilles. Il m’a dit: "Tu vois, ils regardent tous, ils pensent que je vais te faire une offre mais tu as décidé de partir et je respecte ta décision. A table, il m’appelle, j’étais avec le président. On était en train de parler à la bonne franquette. Il m’a dit "Tu veux réaliser ton rêve d’aller au Real Madrid, merci pour tout, en plus tu as déjà prolongé quand la Coupe du Monde était chez nous au Qatar, on te remerciera jamais assez"».

Il a poursuivi : «Ça m’a touché. J’étais dans une situation compliquée. Je lui ai dit que je donnerai le meilleur jusqu’à la fin de la saison. Je vais essayer d’accompagner l’équipe». Concernant les possibles tensions entre les propriétaires de son ancien club et lui, Kylian Mbappé a tenu à être franc : «les relations avec l’émir ont toujours été au top». Il n’a pas échappé à l’épineuse question d’une potentielle victoire en Ligue des champions. Et sur ce sujet, Mbappé a fait preuve de franchise : «Le PSG va-t-il gagner la Ligue des champions ? Pour l’instant, je n’espère pas, parce que je veux la gagner avec Madrid. Dans le futur, j’espère qu’ils y parviendront, car les gens ont beaucoup souffert. Mais pas maintenant, parce que je dois la gagner ». Le message est clair. A voir comment le PSG prendra cette sortie médiatique, alors que le bras de fer continue auprès de la la commission de discipline de la Ligue de football professionnel (LFP) pour "défaut de paiement de primes et salaires".