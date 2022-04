Dijon : Patrice Garande quitte ses fonctions d'entraîneur

Comme nous vous le révélions un peu plus tôt dans la journée, Patrice Garande (61 ans) quitte officiellement ses fonctions d'entraîneur du DFCO. «A trois journées de la fin du championnat, j’ai décidé de ne pas continuer la saison prochaine, d’un commun accord avec mon président. Nous avons évoqué ensemble la saison écoulée, et surtout le futur du DFCO en toute transparence. Nous n’avons pas la même vision pour la suite, donc il est préférable de mettre un terme à notre collaboration», a ainsi précisé le technicien français, passé par le SM Caen et le Toulouse Football Club.

Un communiqué officiel au sein duquel Oliver Delcourt, président de Dijon, a également tenu à s'exprimer : «j’ai rencontré Patrice Garande il y a quelques jours pour faire un bilan sur la saison en cours et évoquer l’avenir. A l’issue de cet entretien, il m’a confirmé sa volonté de mettre un terme définitif à sa mission à la fin de saison. Ce matin, il a fait part de sa décision aux joueurs et au staff. Je le remercie pour le travail effectué, la qualité de nos échanges et sa motivation intacte en vue de conclure au mieux l’exercice en cours». En déplacement à Niort ce samedi à 19 heures, Dijon, fort de 43 unités, tentera, en attendant, de s'imposer pour espérer terminer la saison dans la première partie de tableau.