CAN 2023, Maroc : la nouvelle mise au point de Regragui sur l’affaire Mbemba

Ces dernières heures, les réseaux sociaux ont colporté une rumeur selon laquelle Walid Regragui aurait tenu des propos racistes envers Chancel Mbemba lors de son altercation à la fin du match Maroc-RDC. Une accusation qu’a complètement démenti le coach marocain qui a expliqué dans des propos rapportés par l’Équipe ce qu’il s’était concrètement passé.

Ce mardi, en conférence de presse, Walid Regragui a décidé de clore définitivement le dossier. «Dire que j’ai eu des propos racistes c’est honteux. Je défendrai mon image jusqu’au bout, je peux pas laisser passer ça. J’ai reçu des messages racistes et de mort. Ça illustre tout ce qui passe dans le monde. Mbemba en a eu aussi. Ce n’est pas possible. Au Mondial, on était tous ensemble, et à la CAN maintenant que ça a commencé, on ramène à la couleur de peau, à la religion ou l’origine. Mais vous ne me ferez jamais tomber sur ça. J’ai demandé à être entendu par la CAF pour m’expliquer pleinement. Je n’ai jamais insulté le joueur ça n’a jamais été dans mon éducation. Ce que j’ai fait après le match, je le fais tout le temps, c’est-à-dire aller saluer les arbitres, le coach et les joueurs. Peut-être qu’il y avait des tensions et j’aurais dû laisser passer quand il ne m’a pas regardé. Mais c’est mon éducation. J’ai retenu que maintenant, j’irai serrer la main du coach et c’est tout. Cette histoire, ça m’a blessé et ça a touché ma famille. Dans son interview, jamais Mbemba n’a parlé de racisme, c’est là que la société est malade. Les gens en profitent et ça s’est envenimé. Et il y a des mauvais des deux côtés, je suis là pour calmer les choses. Je condamne les messages qu’il a reçus et les miens aussi», a-t-il lancé. Selon nos informations, du côté de la RDC, on dément également des propos racistes de Walid Regragui.