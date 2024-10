Monaco : Aleksandr Golovin prolonge jusqu’en 2029

Milieu offensif de l’AS Monaco depuis 2018, Aleksandr Golovin (28 ans) s’est imposé comme un cadre du club monégasque et a désormais inscrit 27 buts et délivré 35 passes décisives en 167 matches disputés sous les couleurs du club de Ligue 1. Le numéro 10 monégasque, meilleur passeur du club au XXIe siècle, a été récompensé et a prolongé son contrat jusqu’en 2029.

La suite après cette publicité

«L’AS Monaco est heureux d’annoncer la prolongation du contrat d’Aleksandr Golovin, son milieu de terrain, de trois saisons supplémentaires. L’international russe est désormais lié avec le Club de la Principauté jusqu’en juin 2029», confirme le club monégasque. «Je suis très heureux de cette prolongation de contrat, a expliqué le joueur en marge de la signature. Le Club m’apporte sa confiance et j’aurai à cœur de continuer de tout donner pour l’AS Monaco. Je suis convaincu que nous continuerons de réaliser de grandes choses tous ensemble !», a réagi l’international russe sur le site du club.