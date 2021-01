PSG : Mauricio Pochettino prévient que la gestion des stars ne sera pas simple

La suite après cette publicité

Mauricio Pochettino est arrivé il y a moins de deux semaines que le voilà déjà à devoir diriger son troisième match avec le PSG. Ça ne sera pas n'importe quelle rencontre en plus puisqu'il s'agit d'un choc face à l'OM au Trophée des Champions. L'Argentin peut d'ores et déjà remporter son premier titre avec son nouveau club en cas de succès demain au stade Felix Bollaert-Delelis de Lens (à suivre en live commenté sur FM).

Depuis qu'il a posé ses bagages dans la capitale française, le technicien est confronté à quelques soucis de blessures, de fatigue et au covid. Thilo Kehrer, Colin Dagba et Rafinha seront d'ailleurs absents demain pour être porteur du virus. Neymar est lui disponible. Il jouera pour la première fois sous les ordres de son nouvel entraîneur. On va entrer un peu plus dans le vif du sujet avec le Brésilien sur le terrain.

«Les joueurs savent qu’il y a des contraintes»

C'est l'une des grandes interrogations du mandat de l'Argentin. Comment va-t-il pouvoir gérer les stars de son nouveau vestiaire, ne pas les froisser comme Tuchel avait pu par exemple le faire en sortant du terrain Mbappé ou Di Maria. Selon Pochettino, les choses iront naturellement, au moins au début de son expérience car les matches vont s'enchaîner. Avant d'entrer un peu plus dans le dur, il s'agira de jongler entre phases de récupération, jour de match, et concerner le plus de monde possible en permanence.

«Demain, ça sera notre onzième jour avec les joueurs. Ils savent qu’il y a des contraintes, prévient le coach. Il ne sont que 11 à jouer. Entre les différents paramètres footballistiques, ou autres, il y aura des choix à faire, en sachant qu’il faut toujours qu’on trouve la meilleure complémentarité et la meilleure équipe pour chaque match. L’état de forme aura aussi une incidence importante pour mettre les joueurs dans les meilleures dispositions. » Et en attendant les recrues ?