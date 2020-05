Info FM : Javier Pastore contacté par l'Inter Miami

Et si l'on voyait Javier Pastore (30 ans) s'associer à David Beckham ? C'est en tout cas le rêve de l'Inter Miami. La nouvelle franchise américaine fondée et présidée par l'ex-international anglais est très intéressée afin de recruter le meneur de jeu de l'AS Roma. L'international argentin n'est pas contre une expérience aux États-Unis et les dirigeants de l'Inter Miami voudraient lui offrir cette opportunité.

Selon nos informations, ces derniers ont d'ailleurs établi plusieurs contacts avec Marcelo Simonian, le représentant du joueur, ces derniers mois. Lié à Rome jusqu'en juin 2023, Javier Pastore joue actuellement sa deuxième saison sous le maillot romain, sous lequel il a inscrit 4 buts et délivré 3 passes décisives en 30 matches toutes compétitions confondues.