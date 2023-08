L’offre lunaire reçue par Alexis Sanchez

La suite après cette publicité

Toujours sans club depuis son départ de l’OM fin juin, l’attaquant chilien est convoité par beaucoup de clubs. On parle même du FC Barcelone, qui serait prêt à faire de lui le remplaçant de Dembélé, alors qu’il a aussi été question d’un intérêt d’un autre ancien club, l’Inter. Sans parler des offres sur le continent latinoaméricain et en Arabie saoudite… Et bien sûr, de l’OM, qui espère encore le faire revenir. Ces derniers jours, il a reçu une offre un peu particulière.

Comme l’a révélé le streamer espagnol Ibai Llanos, co-fondateur de la Kings League avec Gerard Piqué, Alexis Sanchez a eu une offre pour jouer dans cette compétition qui cartonne en Espagne et en Amérique du Sud. « J’ai parlé avec Alexis Sanchez pour le recruter pour Porcinos (son équipe dans la compétition, NDLR). Bien sûr, il m’a dit "Ibai pour le moment ce n’est pas pour moi. Je veux continuer de jouer au foot" », a ainsi expliqué Ibai sur la plateforme Twitch.

