L1 : Strasbourg arrache le nul contre Paris au terme d'un match fou

Officiellement vainqueur du Championnat de France la semaine dernière, le Paris Saint-Germain se déplaçait tranquillement à Strasbourg, ce vendredi soir et en ouverture de la 35ème journée de Ligue 1. Et si les Parisiens n'ont plus rien à jouer dans ce sprint final, c'est bien tout le contraire pour le RCSA, désireux de réaliser son rêve et de se qualifier pour la Ligue des Champions. Et malgré la présence du trio Mbappé-Messi-Neymar, les Alsaciens n'ont pas eu de mal à ouvrir rapidement le score, après un coup de canon, au premier poteau, de Gameiro (1-0, 3e), sur un superbe service de Perrin. À la suite de cette entame de match folle, les hommes de Stéphan pensaient ensuite faire le break, mais Thomasson était signalé hors-jeu (18e) au grand désespoir du public de la Maineau.

Derrière, le PSG enclenchait enfin la vitesse supérieure et égalisait dans la foulée, grâce à un duel remporté par Mbappé, devant Sels (1-1, 23e). Après la pause, les Strasbourgeois faisaient le maximum pour reprendre l'avantage... mais Prcić (56e), puis Ajorque (62e) manquaient le cadre. Derrière, punition immédiate puisque Hakimi était à la conclusion d'un beau mouvement collectif entre Verratti et Mbappé (2-1, 64e), avant le doublé de l'international français, bien aidé par une passe en retrait suicidaire de Djiku (3-1, 68e). Strasbourg réduisait ensuite le score, sur un but de Verratti (3-2, 75e), contre son camp. Mais alors qu'on se dirigeait vers une nouvelle victoire parisienne, Lienard trouvait Caci au second poteau et égalisait d'une belle reprise pour faire hurler la Maineau (3-3, 90e+4). Un point précieux obtenu au classement pour le Racing (5e), qui reste européen avant son déplacement à Brest. La suite pour les Champions de France ? La réception de Troyes, sans Neymar, suspendu après un carton jaune reçu en fin de match.