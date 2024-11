Le PSG fait partie d’un club très fermé

Bayern Munich, Juventus Turin, Paris Saint-Germain. Voici la courte liste de clubs encore invaincus en championnat cette saison. Avec sa victoire face au RC Lens (1-0) ce samedi, le PSG s’appuie sur la continuité construite autour de Luis Enrique et réalise pour le moment un début de saison presque parfait en Ligue 1 (8 victoires - 2 nuls).

Du côté de la Juventus (5 victoires - 6 nuls) et du Bayern (7 victoires - 2 nuls), c’est la nouveauté qui paie. Après une saison décevante l’an passé, les deux géants ont décidé de tout changer cet été. Avec les nominations respectives de Thiago Motta à la tête des Bianconeri et de Vincent Kompany sur le banc bavarois, c’est la nouvelle génération d’entraîneurs qui est en train de faire ses preuves au plus haut niveau.