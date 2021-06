Euro 2020, EdF : Marcus Thuram et Thomas Lemar touchés à l'entraînement

En tête du groupe F après son match nul contre le Portugal mercredi soir (2-2), l'équipe de France défiera la Suisse lundi en huitième de finale de l'Euro 2020 (21h). Mais avec quels joueurs ? Touchés contre la Seleção das Quinas, Lucas Hernandez et Lucas Digne inquiètent en ce moment... Et pour ne rien arranger, Marcus Thuram et Thomas Lemar pourraient bientôt les rejoindre à l'infirmerie.

Selon les informations de RMC Sport, Marcus Thuram (23 ans) a quitte prématurément l'entraînement du jour. En tribunes hier soir à la Puskás Aréna, l'élément offensif du Borussia Mönchengladbach semble touché à l'adducteur droit. Et pour ne rien arranger, l'ailier de l'Atlético de Madrid Thomas Lemar (25 ans) a lui reçu un coup à la jambe gauche et a aussi stoppé sa séance... Un début d'hécatombe ?